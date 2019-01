Modena Arti Visive, Gino Lugli confermato alla presidenza

Il manager Gino Lugli, presidente di Glenalta Food spa e già Ad di Ferrero spa, è stato confermato alla presidenza della Fondazione Modena Arti visive, mentre il comunicatore Paolo Credi e l’avvocato Daniela Goldoni rimangono i componenti del consiglio di amministrazione di nomina comunale. Lo ha comunicato il sindaco Gian Carlo Muzzarelli al Consiglio comunale nella seduta di giovedì 17 gennaio sottolineando come la scelta di Lugi, così come previsto dallo statuto dell’ente, è stata condivisa con la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena che il 19 dicembre ha approvato formalmente la designazione del Comune, avvenuta dopo le audizioni dei candidati in commissione consiliare.

Sempre in accordo con la Fondazione, sono stati indicati Matteo Tiezzi come revisore effettivo dell’ente e Simona Manfredini come revisore supplente.