Maranello, Morini rinuncia alla candidatura nel 2019 . Pd al lavoro per un nuovo candidato

“Innanzitutto ringraziamo Massimiliano per il grande lavoro svolto in questi anni per la Comunità di Maranello, lavoro che come amministratore si concluderà nella prossima primavera, ma che continuerà all'interno del partito. Abbiamo accolto con grande dispiacere la sua decisione anche se le motivazioni personali che ne stanno alla base sono comprensibili e condivisibili", così la Segreteria del Circolo Pd di Maranello fa il punto in vista delle elezioni amministrative della prossima primavera all'indomani della notizia resa nota dal primo cittadino.

Morini ha infatti spiegato: "Le motivazioni di questa scelta, per me dolorosa e molto sofferta, sono di carattere strettamente personale. Fra le tante cose belle che ho fatto in questo mandato, ci sono due figli molto piccoli che hanno felicemente cambiato, e di parecchio, le coordinate della mia vita. Per fare al meglio il Sindaco di una Città come Maranello serve “tutto”. Questo “tutto” è una condizione imprescindibile che oggi non posso più permettermi, perché più di qualcosa lo devo alla mia famiglia e alla necessità di riequilibrare il rapporto fra impegno continuo, responsabilità e prospettive personali".

I democratici maranellesi hanno spiegato in una nota: "Ora inizierà un percorso del nostro Circolo per la definizione, insieme alla cittadinanza e a chi vorrà partecipare, di un programma elettorale completo e convincente, a partire dagli ottimi risultati portati a casa da questa Amministrazione comunale. Contestualmente verrà fatta la riflessione che porterà a tracciare le caratteristiche del futuro candidato sindaco nell'ambito di un progetto politico del centro sinistra maranellese. Siamo consapevoli che il percorso sarà tutt'altro che semplice, ma siamo anche certi che, grazie a un confronto costruttivo, si arriverà ad una proposta efficace per il futuro del nostro paese”.