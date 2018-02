Movimento 5 Stelle di Carpi presenta i candidati alle elezioni politiche

"Ci stiamo avvicinando alla data della elezione del 18° Parlamento Italiano che avrà il compito prioritario di risollevare l’economia Italiana intesa, non solo come PIL, ma come benessere diffuso per tutti i cittadini.

Il MoVimento 5 Stelle di Carpi presenta sabato 17 febbraio alle ore 10,30 presso la Sala Loria a Carpi assieme ai suoi candidati Vittorio Ferraresi,deputato M5S, Maria Laura Mantovani, Stefania Ascari, Claudio Brandoli il programma economico, fiscale e di sviluppo del Movimento 5 Stelle a tutti gli imprenditori, lavoratori autonomi, commercianti ed artigiani che vivono quotidianamente la nostra critica realtà economica emiliana ed italiana.

Nella stessa giornata alle ore 18.00 presso la Sala Loria, nuovamente Vittorio Ferraresi e Maria Laura Mantovani e con la partecipazione di Giulia Gibertoni, consigliera regionale M5S, si confronteranno con i giovani sui temi della legalizzazione della Cannabis terapeutica e Smart City. Secondi studi fatti dal M5S, nel 2025 il mondo del lavoro come lo conosciamo oggi, si trasformerà o sparirà. Tra i lavori creativi ci sono sicuramente quelli legati all'innovazione, che sono l’obiettivo di un governo a 5 Stelle: investire in innovazione, investire in una Smart Nation , uno stato intelligente che cominci a fare meno leggi e meno burocrazia, che cominci a sviluppare nuove professioni che diano lavoro a giovani e meno giovani, internet delle cose, auto elettriche, digitalizzazione delle PA . Ma non esiste una Smart Nation senza un rilancio forte di formazione, università e ricerca, settori strategici per il rilancio culturale, economico sociale dell’Italia. La serata sarà allietata da giovani artisti in un contest musicale freestyle.

Entrambi gli eventi sono aperti a tutti."