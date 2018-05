Sciopero docenti nella sessione estiva, gli studenti Unimore protestano

E’ stata approvata in queste ore dalla Conferenza degli studenti di Unimore la mozione di , presentata dalla stessa presidenza della Conferenza, in merito allo sciopero dei docenti Unimore nella sessione estiva 1° giugno-31 luglio per lo sblocco degli scatti stipendiali. Sciopero che prevede nella sua forma massima il salto dell’appello.

Udu ha ribadito di condividere idealmente lo sciopero, ma non nel metodo. La mozione approvata va a ribadire che vengano tutelati i diritti degli studenti e invita i docenti che vorranno aderire allo sciopero a rispettarne i canoni e le linee guida del Movimento per la dignità della docenza Universitaria. Lo scopo della mozione quindi è tutelare in particolare i diritti degli studenti che hanno necessità di dare regolarmente gli esami per raccogliere crediti universitari per il mantenimento della borsa di studio, per tutelare i laureandi e gli studenti Erasmus.