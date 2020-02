Anche a Modena la mozione per intitolare una strada a Norma Cossetto

Nei giorni scorsi è stata depositata anche a Modena una mozione per chiedere al Sindaco ed al Consiglio Comunale di intitolare una piazza o una via di Modena a Norma Cossetto, la studentessa istriana arrestata da sedicenti partigiani titini il 27 settembre 1943 a Parenzo, seviziata e poi gettata a morire in una foiba.

La mozione porta già la firma di 8 consiglieri: la leghista Beatrice De Maio, che è la proponente, insieme ai colleghi della Lega e a Giacobazzi di Forza Italia. "Sono certa che altri potranno unirsi nel sostegno alla mozione - commenta la De Maio - per dare il giusto omaggio a Norma Cossetto non solo come vittima dell’odio anti italiano, che dal 1943 al 1945 sfociò nell’orrore di migliaia morti, ma come esempio del sacrificio di tante donne vittime di violenza, discriminazione e sopraffazione. L'auspicio é che il dibattito sul riconoscimento del valore universale di questo sacrificio di una giovane italiana innocente avvenga in un clima di serenità e rappresenti quel riconoscimento di memoria storica condivisa che abbiamo il dovere, storico e morale, di tramandare ai nostri figli".

Norma Cossetto, in un primo tempo tradotta nella ex caserma della Guardia di Finanza, poi trasferita in isolamento nella scuola di Antiniana adattata a carcere, venne sottoposta a orrende sevizie e stupri dai suoi carcerieri, come riferito da una testimone che vide la povera giovane legata distesa e nuda su un tavolaccio dell’improvvisata cella. Successivamente la giovane, nella tra il 4 e 5 ottobre 1943, venne condotta a piedi a Villa Surani, legata con fil di ferro ad altri prigionieri, e fu gettata ancor viva a morire in una foiba.

L'iniziativa nel capoluogo non è isolata, ma è stata portata avanti anche nei maggiori comuni della provincia - tra cui Carpi, Formigine, Castelfranco Emilia, ecc - su impulso dei gruppi consigliari delle formazioni di destra locale, nonchè su invito del Comitato 10 Febbraio che dal 2004 si occupa della memoria dei fatti del confine orientale.