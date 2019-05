Muzzarelli bis in Piazza Grande: "Insieme siamo più forti delle paure"

"La vittoria era nell'aria, sì, c'è stata una grande partecipazione e un grande impegno sui nostri valori. Grazie davvero di cuore". Lo dice il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli, confermato per il secondo mandato col 53,60% (a 180 sezioni scrutinate su 190) appena torna in Comune questa sera per commentare il risultato e fare festa con militanti e amici. Muzzarelli lo dice e lo ribadisce anche ai fan in piazza Grande, che lo accolgono con affetto mentre scende le scale del palazzo comunale e cantano, prima e dopo, Bella ciao. IL VIDEO

C'è anche il governatore Stefano Bonaccini, arrivato per tempo a palazzo. "Avevamo una nuova alleanza di centrosinistra per queste elezioni, con i nostri partiti e le nostre comunità civiche. Questo è un buon esempio e un buon esperimento per il Paese. Dobbiamo andare avanti in questa direzione per costruire una nuova Modena, unita nelle sfide del futuro, e per rimanere in Europa da protagonista", scandisce Muzzarelli o meglio "Muzza", come lo chiamano i supporter accompagnandolo col tifo lungo la discesa dello scalone.

"La vittoria non era scontata? Era determinata, si sapeva che stava arrivando- insiste a margine il sindaco Pd confermato- perchè sentivamo ogni giorno crescere la passione dei modenesi, che hanno ritrovato orgoglio e senso di appartenenza. E Modena ha capito che insieme si è piu' forti, piu' forti delle paure. Stiamo costruendo insieme il nostro futuro, proseguiremo già da domani". E lo urla il sindaco anche in piazza: "Abbiamo dimostrato di essere forti, abbiamo dimostrato responsabilità e competenze, e soprattutto un programma condiviso col sistema economico-sociale e il terzo settore".

In tutto questo, Muzzarelli al fianco di Bonaccini conferma che 'l'esperimento' che ha consentito a Pd e alleati di vincere, al primo turno e meglio di qualche aspettativa recente, dovrebbe essere esportato a livello nazionale: "È uno snodo importante anche in vista delle regionali, stiamo lavorando per consolidare la presenza della nuova alleanza. L'Emilia-Romagna, che ha dati straordinari, deve continuare ad essere l'Emilia-Romagna. Con Bonaccini siamo e saremo una comunità di persone per bene, insieme", sorride il sindaco.

(DIRE)