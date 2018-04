Produrre a Modena la prima Maserati elettrica, Muzzarelli fissa un "obiettivo politico"

La prima vettura elettrica del Tridente deve essere prodotta qui, non altrove. È il sindaco Gian Carlo Muzzarelli a spronare la città verso un nuovo "obiettivo politico" sull'automotive, di nuovo nel campo Maserati.

Citando i progressi sui mezzi elettrici registrati negli ultimi anni grazie ai ricercatori e agli studenti Unimore, Muzzarelli prende di petto la questione parlando alla platea del congresso Uil in via Formigina. Non a caso. Del resto, con il 45,7% dei consensi, è stata proprio la Uilm di Modena a confermarsi 10 giorni fa il primo sindacato tra i lavoratori di Ferrari, Maserati e Fca.

"La ricerca dei veicoli elettrici a Modena sta diventando una realtà, dal 2019 avremo anche la produzione in città. Il centro di ricerca Alfa-Maserati si sta ancora potenziando e la Ferrari sta investendo di nuovo. Sulla Maserati, io auspico- scandisce Muzzarelli in sala- che si possa arrivare a Modena e non in altre realtà, con l'impegno di tutti, ad avere la prima Maserati elettrica. Questo per noi è un obiettivo politico da portare avanti".

(DIRE)