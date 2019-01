Muzzarelli rivela: "Volevamo ospitare Formula E, non molliamo"

Modena non rinuncia al sogno di portare in città le gare della Formula E. "Non molliamo", assicura il sindaco Giancarlo Muzzarelli, che, a margine della conferenza stampa di presentazione della Motor Valley Fest, oggi a Milano, conferma di aver avuto contatti con la Fia per organizzare in città l'e-prix con le monoposto elettriche.

"Abbiamo contattato gli organizzatori per capire se c'erano le condizioni per disputare la gara di Formula E a Modena, ma ci hanno chiesto di trovare una cifra impossibile, oltre 10 milioni di euro per i primi due anni", racconta Muzzarelli. Tuttavia, mentre la città lavorando per racimolare la cifra richiesta, la Fia ha annunciato che era stato chiuso l'accordo con Roma, che in aprile ha ospitato le gare sul circuito dell'Eur. "Ma non rinunciamo", ribadisce il sindaco.

