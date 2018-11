Muzzarelli incontra Jelusic di Novi Sad: "Raffrozare gemellaggi europei"

Il sindaco di Modena ha ricevuto Zdravko Jelušić, presidente del Consiglio comunale di Novi Sad, città gemellata, partner di “Cross Opera”, nel 2019 capitale europea della gioventù Zdravko Jelušić, presidente del Consiglio comunale di Novi Sad, città serba gemellata con Modena che nel 2019 sarà capitale europea della gioventù, ha incontrato in Municipio questa mattina, martedì 13 novembre, il sindaco Gian Carlo Muzzarelli con la presidente del Consiglio Comunale di Modena Francesca Maletti e l’assessora alle Relazioni internazionali e alle Politiche giovanili Irene Guadagnini.

Jelušić ha partecipato all’incontro in rappresentanza della delegazione di Novi Sad che domani parteciperà al Teatro comunale Luciano Pavarotti alla presentazione del progetto “Cross Opera”, insieme con una delegazione di Linz, altra città gemellata con Modena.

La Fondazione Teatro Comunale di Modena, infatti, ha vinto il bando per un progetto di cooperazione internazionale indetto dal programma Europa Creativa. Il progetto, presentato grazie alla collaborazione del Comune di Modena ufficio politiche europee e Relazioni internazionali, si realizza in partenariato con i principali teatri di due città gemellate con Modena: il Landestheater di Linz e il Serbian National Theatre di Novi Sad.

Nel corso dell’incontro, il sindaco Gian Carlo Muzzarelli ha parlato di un “gemellaggio da rafforzare, perché c'è bisogno di collaborazione e amicizia in Europa, che deve essere la casa di tutti noi, con le porte aperte e non chiuse”. A questo fine, ha ricordato Muzzarelli, oltre che sui temi culturali, sono previsti incontri e approfondimenti anche sulle politiche giovanili. Il presidente del Consiglio comunale di Novi Sad ha sottolineato come “il gemellaggio con Modena sia stato importante per l’iniziativa e per il ruolo di Novi Sad, che nel 2019 sarà capitale europea della gioventù”.