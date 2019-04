Muzzarelli invita Salvini ad un incontro in Piazza Grande

Il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli ha scritto al ministro degli Interni Matteo Salvini per invitarlo a un incontro istituzionale in Municipio venerdì 3 maggio, in occasione dell’annunciata visita in città. “Facendo seguito alla lettera dell’8 giugno – scrive il sindaco – colgo l’occasione per chiederle la disponibilità a un incontro istituzionale presso il Municipio di Modena per discutere dei problemi connessi alla futura apertura del Cpr, alle misure di potenziamento degli organici delle Forze dell’Ordine nella provincia di Modena e alla collaborazione fra le Istituzioni della Repubblica in materia di tutela della sicurezza e della legalità”.

La lettera del sindaco si conclude con gli auguri di buon lavoro per “la sua alta responsabilità di governo” e con il benvenuto “a nome della città di Modena, medaglia d’oro al Valor Militare per la Resistenza”.

Un invito che segue giorni di incandescenti discussioni e botta e risposta fra il Municipio e i rappresentanti della Lega e delle stesse istituzioni statali (Prefettura e Questura) e che si inserisce in una campagna elettorale quantomai rovente. Salvini ha programmato la sua visita in Emilia secondo i ritmi frenetici del classico tour elettorale e toccherà cinque province, da Parma a Forlì. Difficile che possa trovare il tempo per un confronto istituzionale con il sindaco di Modena, ma la sua scelta sarà dettata molto probabilmente più dalla volontà politica che dalle esigenze d'agenda.