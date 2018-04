Un assessore per "fare sintesi", su ambiente e urbanistica Muzzarelli pesca il jolly

Come può la presidente di Legambiente trovare posto fra gli assessori di quella Giunta che per quattro anni è stata bersaglio di critiche strutturali sui maggiori progetti urbanistici e di mobilità? È la domanda che molti si sono posti da quando è stata resa pubblica la nomina di Alessandra Filippi ad Assessore all'Ambiente e alla Mobilità sostenibile della squadra di Gian Carlo Muzzarelli e che solo parzialmente ha trovato risposta nelle parole dell'architetto modenese durante il suo insediamento di stamane.

Legambiente e la Filippi in prima battuta hanno infatti condotto battaglie ben chiare contro i temi che hanno visto il un impegno dell'Amministrazione in campo urbanistico. Si pensi solamente alla Bretella Campogalliano-Sassuolo di cui Muzzarelli è primo sponsor e che ha visto solo pochi giorni fa Legambiente presentarsi in Procura con un esposto. O ancora il comparto Vaciglio-Morane, che ad ottobre scorso veniva definito "non solo sbagliato nelle premesse, ma anche di dubbia qualità tecnica". E si potrebbe continuare su molte delle politiche cittadine relative all'urbanistica e alle infrastrutture.

Non è un caso che tra gli ambientalisti modenesi si siano levate critiche nei confronti della scelta del neo assessore, esortato da più parti a non accettare l'incarico di governo e rifiutare la commistione con le politiche dell'attuale maggioranza. Così però non è stato. La Filippi ha motivato la sua decisione come una "occasione di confronto", ma è inevitabile che lei stessa abbia vissuto l'esordio della sua avventura politica con un qualche imbarazzo.

Chi invece sembra aver messo a segno la mossa vincente è il sindaco Muzzarelli, che ha inserito nella propria giunta una figura dal peso politico significativo. Considerando che l'esperienza è destinata a durare solo 12 mesi, sarà difficile se non impossibile toccare con mano i risultati del lavoro del neo-assessore, ma il suo significato simbolico non sfugge ai più.

Una ambientalista convinta (e di sinistra) non può che strizzare l'occhio a quei gruppi che hanno manifestato notevole dissenso verso le politiche ambientali del Pd e che la Filippi sarà chiamata (suo malgrado?) ad arginare fornendo spunti e considerazioni "controcorrente". Ma che, come detto, temiamo non si potranno trasformare in politiche reali sulle scelte che riguardano il territorio. Non è un caso che le deleghe più significative siano state conferite a Giulio Guerzoni.

La testa, inutile nasconderlo, è già voltata verso le elezioni amministrative del 2019 e il Partito Democratico vive nella stringente necessità di arginare la perdita di consensi, che aldilà dei risultati nazionali, a Modena si misura anche sul terreno dei grandi temi urbanistici e ambientali. In più, la città si prepara a dibattere piani Pums e Pug che ne disegneranno la futura mappa e il dialogo con le forze "ribelli" alla sinistra dei democratici è quantomai imprescindibile per rinsaldare l'elettorato di centrosinistra. "Fare sintesi", come oggi ha sottolineato non a caso il sindaco Muzzaelli.