Sindaci contro il decreto Salvini, Muzzarelli: "Non posso imporre di violare la legge"

Il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli non si sottrae al dibattito che in queste ore stat tenendo banco fra i suoi colleghi e il Governo, dopo l'annuncio di Leoluca Orlando - sindaco di Palermo - e di altri primi cittadini di sospendere l'applicazione delle norme contenute nel cosiddetto 'decreto Salvini' in materia di sicurezza e immigrazione. Se i sindaci di sinistra più battaglieri hanno annunciato di voler seguire la strada della "disobbedienza civile" - le cui sanzioni sarebbero però penali - sotto la Ghirlandina si respira invece cautela, pur nel dissenso da parte della maggioranza e del primo cittadino nei confronti di alcune delle norme in questione.

"Il Consiglio Comunale di Modena ha già espresso un giudizio contrario al decreto Salvini - sottolinea Muzzarelli sul suo profilo Facebook - A nostro parere viola fondamentali diritti umani e crea le condizioni per aggravare l'insicurezza nelle città, sia sul versante del lavoro nero e della criminalità che su quello della tutela della salute dei singoli e della collettività. Da questo punto di vista, mi auguro che la Corte Costituzionale sia celermente chiamata a pronunciarsi per eliminare gli elementi di incostituzionalità di una parte delle norme volute dal Ministro dell’Interno".

Muzzarelli, nonostante le sollecitazioni giunte da sinistra, è però prudente e realista: "In quanto Sindaco ed Ufficiale di Governo, non posso imporre ai funzionari del Comune di violare la legge in vigore - spiega - Ma come già annunciato, faremo tutto quanto nelle nostre possibilità per garantire assistenza e dignità a tutte le persone e per impedire che si formi una platea di individui abbandonati a se stessi e in balia del caso e della criminalità".

"A Modena la sicurezza si deve garantire con forza pubblica e rigore delle leggi ma anche col cuore, l’accoglienza e rispetto dei diritti e dei doveri di ogni essere umano, senza confini", chiosa il sindaco.