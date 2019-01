Elezioni 2019, a Fiumalbo sarà Nizzi il candidato della Lega

“A Fiumalbo, storica roccaforte leghista dove anche alle scorse elezioni politiche la Lega ha sfiorato il 49% siamo pronti ad impegnarci coi nostri uomini e a sostenere un giovane candidato Sindaco e la lista che lo appoggerà", lo afferma il coordinatore per le elezioni comunali dell’Alto Appennino Modenese Stefano Corti.

“Abbiamo deciso di supportare la candidatura di Alessio Nizzi, classe 1979, già sindaco nella penultima legislatura e amministratore di provata esperienza", chiarisce Stefano Bargi, commissario provinciale del Carroccio.

In vista delle elezioni di primavera saranno a breve presentati anche i candidati ed il progetto della lista appoggiata dalla Lega in cui spicca il ruolo di Gabriele Nizzi, rientrato ufficialmente in Lega e membro del Gruppo Lega nell’Unione Montana del Frignano ed attuale referente ufficiale della Lega a Fiumalbo: “Alcune persone a Fiumalbo vorrebbero presentare un’altra lista dicendo di avere l’appoggio della Lega, così non è affatto, lo diciamo chiaramente ai cittadini”, precisa infine lo stesso Nizzi.