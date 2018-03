Destinazione Roma, i nuovi eletti modenesi nei due rami del Parlamento

I collegi uninominali hanno visto sul territorio modenese il prevalere del Partito Democratico, che ha eletto alla Camera Beatrice Lorenzin e al Senato Edoardo Patriarca e Vanna Iori. A loro si aggiunge la vignolese Laura Garavini, eletta con il Pd al Senato nella circoscrizione estero. Due invece gli eletti del centrodestra, entrambi alla Camera: Emanuele Cestari (Lega) e Benedetta Fiorini (FI).

Il centrodestra fa invece il pieno di seggi al plurinominale in Emilia-Romagna, lasciando al Pd il primato solo a Bologna. L'M5s elegge almeno due parlamentari in ogni collegio, Liberi e Uguali riesce a far entrare Vasco Errani e Pierluigi Bersani. Resta da vedere, pero', con le candidature plurime anche in altre regioni, chi lascerà il posto a chi.

Al momento, la fotografia finale del voto in regione, tra collegi e listini conta 27 eletti per il centrodestra (Forza Italia più Lega e Fdi) di cui 18 alla Camera e nove al Senato; 26 seggi al Pd di cui 18 a Montecitorio e otto a Palazzo Madama, poi c'è il M5s che ne fa 12, otto deputati e quatto senatori. Infine, LeU che elegge un rappresentante alla Camera e uno al Senato.

Nel collegio plurinominale della Camera di Modena-Ferrara, alla Camera, entrano per il centrodestra i leghisti Carlo Piastra e Maura Tomasi, insieme a Vittorio Sgarbi in quota Forza Italia. Subentra per la Lega anche il giovane mirandolese Guglielmo Golinelli. Per il Pd risultano invece eletti Piero Fassino e Paola De Micheli – cui si aggiunge la modenese Giuditta Pini eletta in Romagna - mentre tra i 5 stelle ce la fanno Vittorio Ferraresi e Stefania Ascari. Nel complesso, tra plurinominale e uninominale, da Modena-Ferrara sei seggi vanno al centrodestra, tre al Pd e due all'M5s.

Al Senato proporzionale, invece, risultano eletti il leghista Armando Siri e Paolo Romani per Forza Italia (nel caso scegliesse un altro seggio - quello di Sesto San Giovanni- a scalare dopo Bernini -eletta in Romagna- il posto toccherebbe a Enrico Aimi; e econdo alcune indiscrezioni dovrebbe andare proprio così). Per il Pd entrano Valeria Fedeli e Matteo Richetti, mentre per i grillini vanno a Palazzo Madama Gabriele Lani e Maria Paola Mantovani. In totale sono quattro i seggi al centrodestra, quattro al Pd e due all'M5s.

(DIRE)