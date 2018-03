Enti partecipati, il sindaco nomina Giulia Severi e Vittorio Venturi

Per il Consiglio direttivo del Consorzio per il Festivalfilosofia l’Assemblea dei soci ha designato Giulia Severi, dirigente del settore Cultura, sport e politiche giovanili del Comune di Modena. Mentre per il Consiglio di amministrazione dell’Istituto superiore di studi musicali Vecchi-Tonelli è stato designato Vittorio Venturi, funzionario con posizione organizzativa dell’Ufficio amministrativo e coordinamento iniziative del settore Cultura, sport e politiche giovanili, e si attende il decreto di nomina del Miur.

Lo ha comunicato il sindaco Gian Carlo Muzzarelli nella seduta di giovedì 15 marzo del Consiglio comunale precisando che, in entrambi i casi, per la designazione non è stato pubblicato l’avviso per la raccolta di candidature in quanto le cariche in rappresentanza del Comune vengono ricoperte da dipendenti comunali.

Nella stessa informazione all’Aula, il sindaco ha anche comunicato la designazione di Daniela Manicardi, 49 anni, commercialista a componente del Consiglio di amministrazione di Charitas Asp-servizi assistenziali per disabili. Subentra al posto del componente che era stato designato nei mesi scorsi ma che non ha potuto assumere la carica per ragioni di incompatibilità. La sua candidatura era pervenuta in occasione dello stesso avviso, che prevedeva la possibilità di utilizzare le candidature anche per effettuare ulteriori nomine. Manicardi ha ricoperto diversi incarichi come sindaco effettivo di società di capitali, è stata commissario e liquidatore giudiziale, perito e consulente tecnico d’ufficio presso il Tribunale di Modena. Ha ricoperto inoltre la carica di componente dell’organismo di disciplina e del comitato pari opportunità dell’ordine dei dottori commercialisti.