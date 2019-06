Nonantola, la sindaca Nannetti presenta la Giunta

Davanti a un folto pubblico di cittadini, si è insediato giovedì 13 giugno il Consiglio Comunale di Nonantola eletto dopo le consultazioni Amministrative del 26 maggio 2019. Sono stati nominati i 5 Assessori che fanno parte della Giunta guidata dalla Sindaca Federica Nannetti, al suo secondo mandato.

Federica Nannetti al ruolo di Sindaco di Nonantola al secondo mandato si occuperà di associazionismo, sport, protezione civile, polizia municipale, pari opportunità, affari generali, personale

Gian Luca Taccini al ruolo di Vice Sindaco, ha il compito di occuparsi di coesione sociale, politiche sociali e sanitarie nonchè politiche abitative.

Enrico Piccinini, faceva parte anche della precedente Giunta, col nuovo mandato assume le seguenti deleghe: istruzione e formazione, bilancio, patrimonio, città digitale.

Andrea Zoboli, il più giovane della squadra, si occuperà di cultura, turismo, centro storico e giovani.

Elena Piffero, alla prima esperienza come Assessore comunale si occuperà di ambiente e pianificazione territoriale e di economia solidale

Cristiano Bassi Grandi sarà Assessore ai lavori pubblici, commercio e attività produttive

Punto ancora sul lavoro di squadra, come nel precedente mandato- Federica Nannetti, Sindaco di Nonantola - Una scelta che ci ha dato molte soddisfazioni e traguardi. Un altro obiettivo è lavorare assieme a tutti i Consiglieri Comunali in modo costruttivo affinché il bene di Nonantola sia sempre in primo piano. E’ un Consiglio molto nuovo, ma proprio grazie a questo ci saranno nuove idee e proposte, sempre con il fine di migliorare la qualità della vita della nostra collettività

Dopo la presentazione della Giunta si è passati all’elezione del presidente e del vice presidente del Consiglio comunale. Cosetta Ferri, che fa parte dei consiglieri di maggioranza, è stata eletta Presidente, mentre il ruolo di Vice è andato a Giovanni Piccinini del Movimento 5 Stelle.