Tre nuove sezioni elettorali a Modena, cambiamenti invista per oltre 4.000 residenti

Sono troppi gli elettori iscritti in alcune sezioni elettorali del Comune di Modena. Per rendere possibile un riequilibrio sono state create tre nuove sezioni in città e per circa 4 mila elettori cambia il seggio in cui votare per cui dovranno aggiornare la tessera elettorale. Le formalità sono ridotte al minimo: nei prossimi giorni questi 4 mila cittadini riceveranno a casa un plico con le etichette da applicare sulla propria tessera.

Non è l’unica comunicazione che arriva ai modenesi in vista delle prossime scadenze elettorali: coloro che hanno compiuto 18 anni da luglio (o che li compiranno fino al 31 dicembre), infatti, riceveranno la propria tessera elettorale con una raccomandata ordinaria. Si tratta di una novità che semplifica le operazioni: in precedenza i giovani ricevevano una lettera di invito per andare poi a ritirare la tessera all’ufficio elettorale.

A Modena, quindi, le sezioni elettorali ordinarie passano da 187 a 190, con in media circa 750 elettori iscritti. A queste poi si aggiungono le nove sezioni speciali per carceri, ospedali e residenze per anziani.

Il riequilibrio degli elettori si è reso necessario per l’aumento della popolazione che si è creato in alcune zone del territorio comunale con nuovi insediamenti abitativi terminati negli ultimi anni. La popolazione totale del Comune, infatti, non è aumentata ma in alcuni seggi gli elettori sì, e hanno superato quota mille con conseguenti ripercussioni negative sulle procedure elettorali e, in particolare, sui tempi di scrutinio.

I cittadini che ricevono la comunicazione per il cambio di seggio sono precisamente 4.159 (sarà un plico per ogni nucleo familiare, con lettera informativa e due etichette da applicare a ciascuna tessera elettorale già in loro possesso, per recarsi alla nuova sezione alle prossime consultazioni elettorali).

Chi, dopo avere ricevuto il plico, si accorge di avere smarrito la tessera elettorale (o di non averla mai ritirata) è invitato a rivolgersi all'Ufficio elettorale in via Santi 40 dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.30 e il giovedì anche dalle 14 alle 18. Per chiarimenti si può telefonare ai numeri 059 2032067, 2032066 o 2032058.

I cambiamenti interessano i quartieri 2, 3 e 4. Al quartiere 2 per le sezioni 34, 38 e 39; al quartiere 3 per le sezioni 83, 84, 90, 120, 127, 187, 188 (nuova) e 189 (nuova); al quartiere 4 per le sezioni 170 e 190 (nuova).