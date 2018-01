Cavezzo, il Municipio traslocherà nelle ex scuole di piazza Martiri

La nuova sede municipale di Cavezzo sarà collocata nell'edificio delle ex scuole elementari del paese, situato presso Piazza Martiri della Libertà e via Dante Alighieri. Gl'interventi di consolidamento ed adeguamento sismico sul fabbricato sono terminati da tempo e ad oggi la struttura è in grado di accogliere in sicurezza gli uffici comunali. Stando al progetto, nel seminterrato saranno collocati gli archivi comunali, compreso quello storico. In questo piano verranno eseguiti interventi per garantire le condizioni climatiche ottimali per la conservazione dei documenti.

Sul piano rialzato troveranno posto gli uffici con maggiore affluenza di pubblico: segreteria, anagrafe, Ufficio Relazioni con il Pubblico, servizi sociali, scuola, cultura, sport e sala consiliare. Questi sportelli saranno posizionati lungo un corridoio raggiungibile dall'ingresso principale su Piazza Martiri. Una nuova rampa faciliterà l'accesso al piano rialzato. Gli uffici del sindaco e degli assessori ed altre stanze come la sala riunioni e l'ufficio tecnico si troveranno al primo piano. Sarà presente anche un ascensore che toccherà tutti i piani dell'edificio.

I lavori sul nuovo municipio sono stati aggiudicati e l'offerta della ditta aggiudicataria è stata sottoposta a verifiche. In assenza d'imprevisti gl'interventi dovrebbero iniziare entro le prossime settimane e si concluderanno entro l'inizio del 2019. Il costo totale del progetto è di 2.354.755,84 euro di cui 668.635,59 finanziati con fondi regionali per la ricostruzione, 1.436.108,21 con fondi provenienti dal rimborso assicurativo per i danni provocati dal sisma e 250.012,04 con fondi del Comune di Cavezzo.