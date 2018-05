Gaza, il Consiglio Comunale di Modena solidale con il popolo palestinese

Il Consiglio comunale di Modena esprime solidarietà al popolo palestinese e cordoglio alle famiglie di tutti i civili palestinesi uccisi e feriti. Lo fa attraverso l’approvazione all’unanimità, nella seduta di giovedì 17 maggio, di un ordine del giorno presentato da Art.1 – Mdp – Per me Modena e illustrato da Domenico Campana, che chiede alla Comunità internazionale e a tutti gli Enti sovranazionali, a partire dall’Onu, “di compiere ogni azione possibile per fermare l’assedio e la violenza nei confronti del popolo palestinese della Striscia di Gaza”.

Il documento chiede inoltre all’Unione Europea “di essere più determinata e netta nella condanna del massacro di queste ore e di difendere gli interessi europei e dei Paesi mediterranei dai possibili effetti, dal terrorismo alle migrazioni, di una ulteriore radicalizzazione dello scontro tra Israele e Paesi arabi e musulmani”.

Con la mozione, infine, il Consiglio esprime l’augurio che “venga al più presto instaurata la legalità internazionale, a partire dallo stop a nuovi insediamenti e ripristinando condizioni dignitose e umane nella Striscia di Gaza, riprendendo il percorso, che alcuni anni fa, vide i popoli israeliano e palestinese ricercare soluzioni di convivenza all’insegna della sicurezza e della pace”.