Offese sui social dopo la manifestazione pro Aquarius, “si torni ad un dibattito civile“

“Usare espressioni offensive verso persone che sono scese in piazza per esprimere le proprie idee è una pratica deplorevole che, amplificata dal web, esprime la misura di quanto il clima di odio stia creando una spaccatura nella nostra società. Questo non ha nulla a che vedere con la libertà di espressione”.

IL VIDEO ---> LA MANIFESTAZIONE IN SOSTEGNO DEI MIGRANTI

Tam Tam di Pace, che riunisce diverse associazioni modenese, interviene sui pesanti commenti postati sui social network in riferimento agli articoli sulla manifestazione di martedì 12 giugno “Aprite i porti! #umanitàperta” che ha visto la partecipazione di circa 300 persone.

“Siamo accanto alla redazione della Gazzetta di Modena che ha preso una posizione chiara in merito alle offese sul web, in particolare difendendo due giovani manifestanti, e speriamo che il dibattito possa tornare a toni più civili”.

Anche la pubblicazione su Facebook del servizio di ModenaToday ha innescato una consistente reazione contraria da parte di diversi utenti, con commenti che non hanno fatto mancare offese di diversi gradi. Nel fermo rispetto delle opinioni di tutti, cogliamo l'occasione per invitare a nostra volta a mantenersi quantomeno nei limiti della buona educazione, rammentando inoltre come la responsabilità penale delle proprie dichiarazioni è e sarà sempre individuale.