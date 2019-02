Progeo, ok alla costruzione di un nuovo magazzino nello stabilimento di Ganaceto

Un nuovo magazzino da costruire nella zona dell’azienda più vicina alla linea ferroviaria, tra il silos del grano e i silos a cupola, poco lontano dal molino. È il progetto sviluppato da Apca Progeo sca per l’area di strada Forghieri a Ganaceto per il quale il Consiglio comunale di Modena nei giorni scorsi ha approvato la convenzione che consente l’intervento di trasformazione urbanistico-edilizia.

Il provvedimento è stato approvato da Pd, Sum, CambiaModena e Forza Italia, con l’astensione del Movimento 5 Stelle.

La delibera è stata presentata dall’assessora all’Urbanistica Anna Maria Vandelli che ha sottolineato come l’intervento rafforzi la presenza dell’impresa cooperativa sul territorio, visto che l’ampliamento dei magazzini consente una migliore gestione dell’attività aziendale che si concentra in particolare nella produzione di farine di frumento tenero per l'alimentazione e mangimi per l'allevamento zootecnico. Oltre alle opere di urbanizzazione, l’azienda realizzerà anche interventi di mitigazione ambientale nell’area del parcheggio interno che viene ampliato, con l’installazione di barriere sul fronte di strada Forghieri.