Omotransnegatività. Bargi (Lega): "Prima i bambini poi i diritti die trans, Bonaccini inverta l'ordine"

"Prima istituiamo la commissione di inchiesta sugli orrori inflitti ai bambini strappati alle famiglie e poi pensiamo ai diritti dei gay e dei trans". Il capogruppo Laga Nord in Regione Emilia Romagna, Stefano Bargi, sfida il presidente della Regione Stefano Bonaccini sulla vicenda della Commissione regionale sulla questione Bibbiano.

Spiega Bargi: "Domani finalmente, dopo aver tergiversato e rinviato le nostre richieste di creare una commissione assembleare sulla terribile vicenda di Reggio Emilia, messo alle strette dalla pressione mediatica il Pd ha deciso di sostenere la necessità di una Commissione regionale d'inchiesta, ma all'ordine del giorno dell'assemblea di domani l'istituzione di questo fondamentale organo di controllo è stato fissato dopo la discussione della legge sull'omotransnegatività che proprio per la sua caratteristica fumosa e interpretabile rischia di andare per le lunghe facendo perdere di vista le reali priorità".

Per questo "chiederemo ufficialmente l'iversione dei due punti all'ordine del giorno e vedremo se il Pd avrà il coraggio di negare ancora una volta l'urgenza della vicenda Bibbiano, che già ha messo profondamente in discussione la famiglia tradizionale, per dare spazio ancora una volta a sterili dibattiti sulla condizione dei trans e degli omosessuali".