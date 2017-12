Ordinanza anti-botti, Carpi la prolunga fino al giorno dell'Epifania

Il Comune di Carpi ha deciso, già dal 2012, di vietare i ‘botti’ di San Silvestro: l’ordinanza firmata anche quest’anno dal Sindaco Alberto Bellelli è già in vigore ed è valida fino alle 24 del 6 gennaio 2018. L’ordinanza vieta “a chiunque, in assenza di licenza di cui all’art. 57 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) di effettuare o far effettuare, in luogo pubblico o di uso pubblico e nei luoghi privati da cui possano essere raggiunte o interessate direttamente aree e spazi ad uso pubblico, lo scoppio di petardi, mortaretti ed artifici similari e di ogni tipo di fuoco pirotecnico; a chiunque di utilizzare nei luoghi privati, senza la licenza di cui all'art. 57 del T.U.L.P.S., fuochi pirotecnici non posti in libera vendita; a chiunque di effettuare, o far effettuare, in luogo pubblico o di uso pubblico lo scoppio di petardi, mortaretti ed artifici similari e di ogni tipo di fuoco pirotecnico anche se di libera vendita”.

L’ordinanza raccomanda poi “a tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute e simili prospicienti la pubblica via, aree pubbliche, o private ad uso pubblico, di limitarne e controllarne l'uso per l’effettuazione di spari, scoppi, lanci di fuochi pirotecnici, mortaretti, e simili e, comunque, di evitare il lancio di detti artifici, nonché la caduta di altri oggetti pericolosi per la pubblica incolumità, verso luoghi pubblici o di uso pubblico; a genitori e tutori di minori, di vigilare sul corretto uso dei dispositivi nei luoghi privati, sul rispetto delle istruzioni, e per evitare che i minori raccolgano ordigni inesplosi; ai proprietari di animali d’affezione, di vigilare e di attivarsi affinché il disagio degli animali determinato dagli scoppi non causi danni alle persone e agli animali medesimi”.

Le sanzioni amministrative previste dall’ordinanza vanno da 50 a 371 euro, senza contare le sanzioni accessorie che possono prevedere anche l’arresto fino ad un anno di colui che venisse sorpreso, senza licenza, a fare esplodere ‘botti’ o fuochi pirotecnici non posti in libera vendita.

“Applicare ordinanze come queste non è sempre facile, soprattutto in determinate circostanze. Però pensiamo che questo provvedimento possa rappresentare un incentivo per evitare tanti disagi e problemi, e mi riferisco anche ai nostri amici animali, e un utile monito ai cittadini di ogni età su quanto sia importante utilizzare soprattutto il buon senso quando si maneggiano materiali pirotecnici, anche in luoghi privati” commenta il Sindaco Alberto Bellelli.