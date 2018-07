Anche l'Osservatorio Ambientale del Comune di Nonantola cotrario alla delocalizzazione delle Fonderie

L’Osservatorio Ambientale del Comune di Nonantola interviene sul tema legato al sito produttivo delle Fonderie Cooperative di Modena, attualmente attive in zona Madonnina, che entro il mese di luglio dovranno presentare il progetto di delocalizzazione e il piano economico finanziario relativo al trasferimento dell’impianto.

"C’è soprattutto un fattore da considerare nelle valutazioni legate all’area di Navicello, la nuova industria sorgendo molto vicina al fiume Panaro può essere esposta al rischio di straripamento, fenomeno sempre più probabile stanti i frequenti episodi di piena verificatisi negli ultimi anni - spiega l'Osservatorio in una nota - Ulteriori argomenti di criticità riguardano le problematiche legate al traffico - il cosiddetto “nodo Navicello” già oggi molto congestionato rischierebbe di peggiorare - e in merito alle emissioni della fonderia che potrebbero sovrapporsi con quelle dell’inceneritore, dal momento che le due fonti si troverebbero sullo stessa linea dei venti rispetto a Nonantola".

L’Osservatorio Ambientale supporta dunque la posizione contraria all’insediamento a Navicello espressa dall’Amministrazione Comunale di Nonantola, e condivide e sostiene le ragioni della raccolta di firme aperta sul territorio quale ulteriore opportunità per i cittadini di esprimersi in merito.

"Nella forte convinzione che una fabbrica sia meglio collocarla in un contesto già urbanizzato piuttosto che in uno agricolo", l’Osservatorio Ambientale si impegna a "costruire un’iniziativa pubblica che sviluppi i temi delle politiche ambientali e della gestione del territorio in termini di saldo zero nel consumo di suolo e di rigenerazione urbana , che possa dare un contributo a cambiare la pianificazione urbanistica dei nostri Comuni in quella direzione".