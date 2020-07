Pagamento della Tari per le attività chiuse. Rete Imprese: “ingiusto non concedere proroghe”

“La scelta del Comune di Modena di inviare le cartelle per la Tari, il tributo sui rifiuti, come se niente fosse accaduto è incomprensibile”. Così esordisce Rete Imprese Modena, ovvero Lapam, CNA, Confesercenti e Confcommercio in merito alle decisione dell’Amministrazione di non intervenire con dilazioni o con una sospensione nei pagamenti della Tari.

“Non capiamo come sia possibile che nessuno si sia accorto di quello che famiglie e imprese hanno vissuto in questi mesi. Vediamo che la stragrande maggioranza delle altre amministrazioni comunali, al di là del colore politico, hanno scelto di aspettare, mentre nel capoluogo bisogna pagare senza attendere e fingendo che, nonostante il lockdown e le conseguenti chiusure di migliaia di attività, nulla sia mutato. Una decisione che si aggiunge alla scelta di non sospendere l’aumento Irpef e non concedere una proroga alla scadenza della prima rata Imu, almeno per le imprese più colpite dagli effetti dell’emergenza sanitaria.”.

In particolare Rete Imprese pensa a tutte quelle attività che nei mesi di lockdown non hanno potuto lavorare, come ad esempio i bar o i ristoranti, attività in cui la Tari rappresenta un costo significativo.

“Come possiamo pensare che queste attività debbano pagare senza fiatare se non hanno prodotto rifiuti e se, soprattutto, non hanno prodotto reddito e anche ora stanno ripartendo con cautela? Ma non solo, quante imprese hanno lavorato soltanto in smart working, quante altre (pensiamo a tutto il commercio) sono rimaste chiuse, quanti dipendenti sono stati messi in cassa integrazione per fronteggiare la pandemia. E invece il Comune invia le cartelle della Tari, scelta ancora più discutibile visto che la delibera dell’autorità nazionale di regolazione Arera, in attesa di essere compiutamente declinata da Atersir impone il taglio della bolletta energetica a favore di tutte le attività penalizzate dall’emergenza Covid. Ci pare un atteggiamento incoerente – proseguono Confesercenti, Confcommercio, Lapam e CNA – con quello che a parole viene enunciato e ci pare che stiamo parlando di una questione di equità e giustizia. Sarà anche vero che qualche realtà ha prodotto più rifiuti, o che le famiglie (rimanendo in casa) hanno fatto altrettanto, ma perché allora far pagare alle imprese che sono rimaste chiuse?”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Quello che Rete Imprese Modena vuole è che “venga istituito al più presto un tavolo con Comune, Associazioni ed Hera per capire quanto sia stato il ‘risparmio’ in termini di raccolta e smaltimento dei rifiuti nel periodo di chiusura e come questo ‘risparmio’ sia da ristornare alle imprese”.