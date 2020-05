Esternalizzazione dei nidi, una "passeggiata" di prostesta in Piazza Grande

"Rimaniamo sconcertati dalle modalità con cui il Comune di Modena sta portando avanti la questione relativa alla esternalizzazioni di due nidi. Nonostante tutte le richieste di confronto fatte dalle Organizzazioni Sindacali e dalle lavoratrici stesse, che non sono state assolutamente coinvolte in un percorso partecipativo, continuiamo ad apprendere le decisioni prese solo a mezzo stampa". Così Fp Cgil e Cisl Fp sul tema della privatizzazione dei nidi che domani approderà in Giunta.

I sindacati spiegano: "Ci rammarica ancora di più che si continui su questa strada, dato che l'assessora Baracchi ci aveva rassicurato che quello non era lo strumento adatto e che si sarebbe proceduto con modalità più consone ad un confronto e a relazioni sindacali adeguate. Nulla di tutto questo è avvenuto, il Comune ha deciso di tirare dritto preferendo evitare ogni confronto, sia a livello politico che sindacale. Ci sorge il dubbio che questo atteggiamento sia dovuto alla mancanza, nel merito, di ragioni concrete per sostenere la scelta delle esternalizzazioni in un percorso trasparente e che coinvolga tutti i soggetti. Continuiamo infatti a vedere in questa scelta molte contraddizioni e molti pericoli per la tenuta del sistema 0/6 e per le dichiarazioni rilasciate dal Sindaco su un nuovo modello che ancora una volta parte dall'abbassamento dei diritti di chi nei servizi lavora e che ne costruisce giorno per giorno la qualità".

Mentre la Giunta Muzzarelli è ormai prossima a varare la decisione, dunque, anche sindacati e lavoratori passano dalle parole ai fatit e preparano due distinti iniziative di protesta. Si parte da un flash mob in rete “Piovono cartoline” che verrà messo in atto domani, martedì 12 maggio dalle 9,30 alle 12, con l'obiettivo di inondare le caselle mail di Sindaco, Assessori e Consiglieri.

Mercoledì 13 maggio, in concomitanza con il Consiglio Comunale, invitano invecei lavoratori e cittadini ad una “passeggiata democratica” in Piazza Grande, dalle 14.30 alle 17.30, dove ognuno, nel rispetto di tutte le norme sul contenimento del Covid 19 potrà lasciare fisicamente le cartoline in un’apposita cassetta postale che sarà poi consegnata al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio comunale di Modena.