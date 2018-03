Il riconteggio delle schede dà ragione al Pd, Patriarca va in Senato

Niente da fare per la Lega. La Corte d'appello ha proclamato eletto il senatore Pd Edoardo Patriarca: è arrivata oggi la comunicazione ufficiale da parte del presidente dell'ufficio elettorale della Corte d'appello di Bologna. Patriarca, nel collegio uninominale di Modena, aveva vinto di misura, con soli 46 voti di scarto, sul leghista Stefano Corti. E il Carroccio aveva chiesto il riconteggio dei voti, ma il verdetto a favore del dem esce confermato.

E dunque, "venerdì, con l'insediamento del nuovo Senato, inizia ufficialmente il mio nuovo impegno come senatore della Repubblica. Desidero ringraziare, innanzitutto, tutti gli elettori che mi hanno rinnovato la loro fiducia: lavorerò con impegno per rappresentare al meglio a Roma i problemi e le aspettative del nostro territorio", afferma Patriarca.

Stavolta però sarà meno facile: "Sebbene la situazione generale per i rappresentanti del Partito democratico sia molto diversa da quella della scorsa legislatura, mi farò anche carico dell'onere di non disperdere i risultati che, soprattutto nel settore sociale che era di mia competenza, abbiamo conseguito nei cinque anni passati. Come sempre, mi metto a disposizione di amministratori, associazioni di categoria, sindacati e cittadini che abbiano necessità di rappresentare a livello nazionale le esigenze delle nostre zone", conclude Patriarca.

