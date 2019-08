Furti in zona Cittanova, il Pd chiede a Muzzarelli telecamere e controlli notturni

Ben sette furti in abitazioni nel giro di due settimane: la presenza della microcriminalità a Cittanova è fonte di continua preoccupazione per i residenti e il consigliere comunale del Pd Stefano Manicardi ha deciso di portare la situazione all’attenzione della Giunta e del Consiglio comunale cittadino. “Molto è già stato fatto – conferma Manicardi - il sindaco, la Giunta e il Quartiere 4 hanno più volte incontrato i residenti della zona anche organizzando apposite pubbliche iniziative per affrontare il problema. Ben tre gruppi di vicinato sono attivi e segnalano alle forze dell’ordine le situazioni che potrebbero essere fonte di rischio. Ma l’escalation di furti è continuata e chi vive e lavora nelle frazioni è giustamente preoccupato”.

"In realtà il sindaco di Modena Muzzarelli, a più riprese, ha sollecitato il Governo e in particolare il ministro dell’Interno Salvini, a mandare più agenti in città, ma al momento senza ottenere risposte soddisfacenti", sottolinea l'esponente del Partito Democratico, imputando quindi a Roma e al Viminale i problemi di sicurezza del territorio.

“Nell’attesa di quella che potrebbe essere la misura risolutiva, ovvero il rafforzamento dell’organico a disposizione delle forze dell’ordine – conclude Manicardi – crediamo che altre misure possano essere messe in campo. Si potrebbe cominciare, innanzitutto, con l’aumentare la frequenza dei controlli, naturalmente in accordo con le forze di polizia, soprattutto nelle ore notturne. E poi riteniamo che l’installazione di telecamere possa essere un efficace deterrente per tenere più sotto controllo una zona che rischia di essere troppo isolata”.