Anche Pietro Grasso alla Castelfrigo: "Lotteremo contro le false coop"

"Noi di Liberi e Uguali abbiamo una visione di Paese in cui il lavoro viene tutelato, la dignità del lavoratore viene difesa e il posto di lavoro viene garantito. Questa è la nostra visione del Paese, lotteremo per questo. E lotteremo contro le false cooperative". Lo dice il leader LeU, Pietro Grasso, nel piazzale della Castelfrigo, la ditta di lavorazione carni di Castelnuovo Rangone.

Grasso ha inserito la visita alla Castelfrigo e ai suoi lavoratori in appalto come tappa del suo piu' ampio tour in Emilia, partito questa mattina da Bologna. A Castelnuovo, nel cuore del distretto della lavorazione delle carni modenese, Grasso viene ricevuto dal sindacalista Flai-Cgil Emilia-Romagna Umberto Franciosi e dagli stessi lavoratori, che pian piano verranno ricollocati grazie all'accordo di fine dicembre fatto valere dalla Regione.

Dopo uno sciopero che tiene banco da ottobre e oltre due mesi e mezzo di presidio, "c'è ancora tantissima strada da fare e bisogna ripristinare la norma, cancellata dal Jobs, della penalizzazione della somministrazione fraudolenta di manodopera", dice Franciosi a Grasso. Che risponde: "Sono qui per dare solidarietà ai lavoratori e a voi che li aiutate a difendere le loro ragioni. E siamo qui per rilanciare la tutela e la dignità del lavoro attraverso la riformulazione di quelle norme che sono state abrogate, l'articolo 18 ma anche l'illecita fruizione di manodopera", insiste il leader LeU.

Assicura ancora Grasso a Castelnuovo Rangone: "Nel momento in cui torneremo in Parlamento, il primo nostro disegno di legge sarà proprio su questi temi. Abbiamo un Paese che vive tante vertenze come questa, noi siamo qui per mostrare tutta la nostra solidarietà e vicinanza", aggiunge Grasso prima di parlare coi singoli lavoratori Castelfrigo delle coop spurie.

