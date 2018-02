Pietro Grasso a Modena per la campagna elettorale di Liberi e Uguali

Pietro Grasso sarà a Modena lunedì 19 febbraio alle ore 16.30 arriverà a Castelnuovo Rangone (Mo) per incontrare i lavoratori coinvolti nella vertenza Castelfrigo. Alle ore 18.00, presso la Polisportiva di Modena Est in viale dell’Indipendenza n°25 è fissata una iniziativa in cui tratterà di lotta alla mafia e corruzione, intervistato dal giornalista di Tele Reggio Paolo Borciani.

Seguirà una cena di autofinanziamento con i candidati e le candidate di Liberi e Uguali alle prossime elezioni politiche nazionali; nel corso della serata interverranno: Maria Cecilia Guerra; Giovanni Paglia; Paolo Trande. “Antimafia, legalità, lotta alla corruzione, sicurezza dei cittadini: temi che devono essere al primo posto della politica con la P maiuscola” sostiene Pietro Grasso.



"Serve una rivolta etica per combattere mafia e corruzione. Serve la presa di consapevolezza di tutti quei cittadini e quelle cittadine strozzati da una disuguaglianza dettata anche dalla mancanza di risorse sottratte alla collettività e allo Stato: soldi evasi e portati all’estero dalle imprese mafiose e dai comitati d’affari che si arricchiscono con traffico di rifiuti, appalti truccati, tangenti illegali e attività di estorsione."



Esiste ancora un’etica della politica: la questione morale dev’essere l’orizzonte del nostro agire al di sopra degli interessi di parte.