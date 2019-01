Sassuolo, il sindaco inizia un tour di incontri nei quartieri

Inizierà lunedì prossimo, 28 gennaio, il ciclo di incontri organizzati dall’Amministrazione Comunale che porteranno il Sindaco e la Giunta in tutti i quartieri cittadini per illustrare i progetti e gli interventi previsti in zona oltre a raccogliere idee, suggerimenti e proposte. Saranno in tutto 13 gli incontri che si svolgeranno a partire dalle ore 20,30. Si inizierà lunedì 28 gennaio al Circolo Albero d’Oro per i residenti di Rometta Alta e Pontenuovo.

Mercoledì 30 gennaio sarà poi la volta del Circolo Pagliani per i residenti del quartiere Borgo Venezia; lunedì 4 febbraio alla palestra della parrocchia per i residenti del quartiere Braida e giovedì 7 febbraio in sala Biasin per i residenti del centro.

Lunedì 11 febbraio, presso la scuola Andersen, Sindaco e Giunta incontreranno i residenti del quartiere Valle d'Aosta, mercoledì 13 febbraio i residenti quartiere Rometta bassa al circolo S. Agostino e lunedì 18 febbraio presso i locali della parrocchia di Madonna di Sotto i residenti quartiere Quattroponti.

Mercoledì 20 febbraio Sindaco e Giunta incontreranno i residenti di San Michele presso la sala civica ed il giorno seguente, giovedì 21 febbraio, presso i locali della scuola Walt Disney i residenti del quartiere San Lorenzo.

Sindaco e Giunta saranno al circolo 1 Maggio lunedì 25 febbraio per incontrare i residenti del quartiere Pista mentre mercoledì 27 febbraio incontreranno i residenti del quartiere Parco presso il teatrino della Casa nel parco e, al circolo Boschetti Alberti, mercoledì 6 marzo incontreranno i residenti di Montegibbio.

Chiuderà il ciclo d’incontri quello di Sala Biasin, giovedì 7 marzo, in cui Sindaco e Giunta incontreranno tutte le associazioni.