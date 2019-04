Elezioni 2019, posizionati 2mila metri quadrati di pannelli per la propaganda

È di circa duemila metri quadri lo spazio disponibile a Modena per la propaganda elettorale delle liste che si candidano alle elezioni Europee e alle Comunali, per le quali si vota nella sola giornata di domenica 26 maggio, dalle 7 alle 23.

Sono 25, infatti, le postazioni destinate dal Comune per le affissioni di stampati, giornali murali e dei manifesti in occasione della tornata elettorale. Ogni postazione è costituita da 22 tabelloni per le elezioni europee e 22 per le amministrative.

Per le Comunali, negli spazi assegnati ogni lista potrà esporre i propri manifesti e quelli del candidato sindaco che la lista sostiene. Ogni spazio ha una superficie di due metri per uno, su una linea orizzontale. Sarà il sorteggio del 29 aprile a stabilire l’ordine di occupazione degli spazi per le diverse liste che si devono presentare all’Ufficio elettorale entro sabato 27 aprile.

Le 25 postazioni previste sono tre nel centro storico; cinque per San Lazzaro, Modena Est e Crocetta; 11 per San Faustino, Saliceta San Giuliano, Madonnina e Quattro Ville; sei per Buon Pastore, Sant’Agnese San Damaso. Nel Centro storico le postazioni sono in piazza Cittadella, viale delle Rimembranze, via Paolucci.

Nel quartiere Crocetta, San Lazzaro e Modena Est le postazioni sono in strada Albareto, ai Mulini nuovi, a Modena Est in via Emilia Est 1375, in via Divisione Acqui all’incrocio con viale dello Sport e in viale Gramsci.

Nel quartiere San Faustino, Madonnina e Quattro Ville gli spazi sono a Baggiovara, Cittanova, Ganaceto, Lesignana, Cognento, Marzaglia nuova, Saliceta S. Giuliano, Villanova, Tre Olmi, via Amundsen alla Madonnina e in via Corassori.

Nel quartiere Buon Pastore, Sant’Agnese le postazioni sono in via Vignolese a San Damaso, in via San Martino di Mugnano a Portile, in via Campi, in via Sassi, e due in via Morane.