Conferenza sui migranti dell'on. Bartolo (Pd) durante il Poesia Festival, è polemica

Il Gruppo Consiliare Prima Spilamberto attacca l’organizzazione del Poesia Festival: motivo del disappunto della lista del centrodestra spilambertese è un evento in programma proprio a Spilamberto, giovedì 19 settembre alle 21 allo spazio eventi “Famigli”, dove si terrà la conferenza “Storie di migranti” dell’Onorevole Pietro Bartolo, europarlamentare del Pd. L'incontro non è parte del programma del Poesia Festival 2019, ma figura tra gli appuntamenti collaterali, organizzato dal Circolo Gramsci. A seguire lo stesso Bartolo prenderà parte alla premiazione del concorso di poesia Parole di speranza, promosso dal gruppo di cittadini Salviamoli – Salviamoci che si occupa di sensibilizzare la comunità sui temi dei diritti umani e dell’immigrazione.

"Inserire nell’ambito di un contenitore culturale come il Poesia Festival, che dovrebbe essere appunto dedicato alla poesia e alla letteratura, una iniziativa sui migranti è quanto di più scorretto ci possa essere dal punto di vista istituzionale all’interno di Unione dei Comuni, poiché si configura come becera forma di campagna elettorale a favore della sinistra - attacca Prima Spilamberto - Tra l’altro, l’Onorevole Bartolo è stato chiamato ad intervenire in un festival dedicato alla poesia senza alcun contraddittorio, quindi avrà completamente carta bianca per esprimere le proprie considerazioni".

"Concludiamo facendo presente che il Poesia Festival è finanziato con fondi pubblici, quindi anche da cittadini di area non PD. E’ quindi piuttosto ridicolo, da parte del Partito Democratico, alzare un polverone per la presenza ieri di Matteo Salvini a Vignola, che è rimasto fuori dall’area di Bambinopoli ed è intervenuto senza alcun costo per la comunità, quando poi si inserisce “la qualunque” all’interno di una manifestazione che dovrebbe essere solo culturale, allo scopo di foraggiare ideologie politiche di parte. Questa non è poesia, è pura propaganda".