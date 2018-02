Elezioni 2018 | Potere al Popolo. Tavilla: "Lavoro e dignità non si possono mercificare"

Prosegue lo spazio dedicato ai candidati a questa tornata elettorale del 4 Marzo, ed è la volta di Elio Tavilla, docente presso l'Università di Modena a Reggio Emilia, candidato dalla Camera nel collegio uninominale di Modena e nel collegio plurinominale di Modena-Ferrara per Potere al Popolo.

Potere al Popolo si presenta per la prima volta alle elezioni nazionali. Cosa vi distingue da Sinistra Rivoluzionaria, da Liberi e Uguali e dalla coalizione di centrosinistra?

Con Sinistra Rivoluzionaria si possono segnalare alcuni punti di contatto molto evidenti (lotta alla disoccupazione, difesa del salario, pensioni pubbliche e dignitose, sistema sanitario pubblico e universale ecc.), ma non possiamo condividere la rigidità dell'analisi e del progetto di azione politica, che invece per noi passa sul “qui e ora” dei movimenti dal basso e nel territorio. Quanto a Liberi e Uguali, il confronto è più delicato: su alcuni punti dissentiamo drasticamente (noi vogliamo abolire la legge Fornero sulle pensioni, mentre LeU dice che l’abolizione è impossibile e ne propone solo una riforma), ma su molte altre proposte, anche se condivisibili sulla carta, esiste un “pregiudizio biografico” che si risolve in una valutazione di credibilità complessiva, dato che molti esponenti di LeU sino a qualche mese fa erano parlamentari del Pd e, come tali, hanno approvato provvedimenti disastrosi, come, oltre alla Fornero, il pareggio di bilancio in Costituzione, il Job Act e la Buona Scuola. E poi esiste anche una questione di metodo sulla selezione dei candidati, che non possono essere imposti dal gruppo dirigente, ma secondo noi individuati dai cittadini dei singoli territori, come abbiamo fatto noi con il centinaio di assemblee partecipative organizzate nei mesi scorsi. Della coalizione di centrosinistra non vale la pena neppure parlare: un'accozzaglia di personaggi di estrazione assai diversa, dove l'opportunismo è di casa e i valori della "sinistra" inesistenti.

La sinistra di tre decenni fa guardava agli operai, oggi invece qual è la classe sociale davvero sfruttata e a cui una sinistra moderna dovrebbe rivolversi?

Prima di tutto ci teniamo a precisare che gli operai esistono ancora e che ancor di più di tre decenni fa sono sfruttati, sottopagati e precarizzati. Il mondo operaio non è sparito dal nostro orizzonte, anzi. Ma al mondo operaio noi vogliamo guardare con lo sguardo più ampio che deve saper vedere la natura e le tecniche del nuovo sfruttamento: quello dei migranti senza diritti e tutele; della nuova povertà, vissuta da chi non ha lavoro oppure ce l’ha ma non riesce ad arrivare a fine mese; della disperazione giovanile, causata da quel furto di futuro che in questi anni è stato perpetrato a loro danno. Noi vogliamo uscire dalla gabbia della guerra tra poveri, dolosamente alimentata da chi intende distogliere l’attenzione dalle responsabilità gravissime dei nuovi sfruttatori e delle colluse élites dirigenti. Questa è la vera sfida: tenere uniti soggetti sfruttati, sottopagati, precarizzati, esclusi dal lavoro e privati della dignità, in una più ampia prospettiva di antagonismo politico che sappia individuare e combattere i veri colpevoli dell'attuale disastro sociale.

Nel vostro programma non vi è l'uscita dall'Unione Europea, ma la modifica di vari trattati considerati ingiusti. Le chiedo, quale connessione c'è tra una sinistra socialista e dalla parte degli ultimi, la visione attuale dell'Europa così economico-centrica? Cosa dovrebbe cambiare?

Non c’è connessione, c’è aperta critica. Potere al Popolo è per un’Europa dei popoli, nel solco della tradizione “internazionalista” e nel rispetto degli ideali dei Padri fondatori dell’Europa unita. Non possiamo invece aderire a un progetto europeo dettato dalle banche e dalla finanza globale, che impone politiche nazionali di austerity distruttive dell’occupazione e del welfare. Pertanto, più che proporre l’uscita dall’UE, noi crediamo che si debbano mettere in discussione i trattati da Maastricht in poi, rinegoziando il debito pubblico, che si autoalimenta all’infinito e impedisce investimenti pubblici di crescita, e sottoponendo i trattati stessi a consultazione popolare, per rafforzare la pretesa della loro modifica. Non escludiamo in questo senso anche un’eventuale iniziativa di recesso unilaterale, ma solo come extrema ratio. È un quadro che non auspichiamo. Vorremmo piuttosto allacciare intese politiche con le varie sinistre europee per aumentare l’impatto politico delle richieste non tanto delle sinistre stesse, ma degli stessi cittadini europei. Si potrebbe in tal modo, tra l’altro, arginare quella deriva fascistoide che coinvolge oggi molti paesi europei dell’est, che reagiscono alla crisi con chiusure di frontiere, leggi liberticide e nazionalismi esasperati.