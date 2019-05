Preferenze delle elezione Europee, a Modena Calenda e Gualmini battono Matteo Salvini

Alle elezioni Europee nei 190 seggi del comune di Modena sono state espressi 23.891 voti di preferenza. Per il Partito democratico-Siamo Europei-Pse i principali candidati votati sono stati Carlo Calenda (5.294 preferenze) ed Elisabetta Gualmini (3.291), Maria Cecilia Guerra ha ottenuto 2.497 voti, Cécile Kyenge 1.151, Paolo De Castro 943, Massimiliano Santini 449.

Per la Lega il più votato è stato Matteo Salvini con 3.177 preferenze seguito da Emiliano Occhi con 115.

Nel Movimento 5 Stelle la capolista Sabrina Pignedoli ha ottenuto 201 preferenze (Marco Zullo 111), mentre in Forza Italia Silvio Berlusconi è stato votato 1.192 volte (Valentina Castaldini ha ottenuto 148 preferenze). Giorgia Meloni con Fratelli d’Italia ha raggiunto i 623 voti di preferenza (Fabio Petrella 77).

Per +Europa 3.544 il capolista Federico Pizzarotti ha ottenuto 323 preferenze (Philippe Daverio 170), per Europa Verde la capolista Silvia Zambon 163 (Angelo Bonelli 55), per La Sinistra Silvia Prodi ne ha ottenute 174 (Adelmo Cervi 126). Nel Partito comunista Marco Rizzo ha ottenuto 37 voti di preferenza, nel Partito Animalista Isabella Campana 8, per Il Popolo della Famiglia Mirko De Carli 18, per il Partito Pirata Luigi Di Liberto 12, per Casapound-Destre unite Simone Di Stefano 27, per Popolari per l’Italia Paolo Gottarelli 7, per Forza Nuova Roberto Fiore 2, per il PPA-Popolo partite Iva Lorenzo Franchi 1, per Svp 1 preferenza a testa per Claudia Segnana e Klaus Mutschlechner.