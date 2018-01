"10 volte meglio", si presenta anche a Modena il partito dell'innovazione

Un’Italia che sia dieci volte meglio, non solo “un po’ meglio”. Perché nel nostro futuro c’è davvero un’Italia possibile, ma si può raggiungere il risultato solo con l’aiuto di tutti. Con questo obiettivo ambizioso ma possibile, il nuovo gruppo politico 10 Volte Meglio si sta presentando nelle maggiori città da nord a sud, davanti a imprenditori, innovatori, professionisti, studenti e cittadini curiosi di capire come l’Italia possa in concreto diventare un Paese nuovo, moderno e più efficiente.

Il viaggio di presentazione di 10 Volte Meglio arriva ora anche a Modena giovedi 18 genannio 2018 alle 18.30 con un incontro in programma al Bistrot Degli Angeli a Modena in via Vignolese 710 (fronte universita). A illustrare nei dettagli le motivazioni e i punti del programma ci sarà Alessandro Giombetti, responsabile Emilia Romagna e tra i membri operativi di 10 volte meglio. Numerose le tematiche di interesse, tra cui spiccano la modernizzazione della macchina statale, le iniziative per ridare competitività al turismo del territorio, il supporto ai settori produttivi nelle tecnologie innovative e soprattutto l’obiettivo di far crescere il lavoro qualificato per i giovani, le donne e gli over 50.

GLI OBBIETTIVI - Una pubblica amministrazione che diventi dieci volte meglio e sia davvero il fiore all’occhiello del sistema Italia. Finalmente smart, veloce, intuitiva, semplice, funzionante. Un’istruzione che non ostacoli i sogni dei giovani e li prepari alle complesse ed entusiasmanti sfide che la tecnologia sta portando nella società, nell’impresa e nel lavoro. Oggi siamo molto lontani da questi obiettivi, e non c’è nemmeno una fibra ottica disponibile o un accesso a internet libero e gratuito per tutti.

Un Paese che dia dieci volte più forza alle menti, ai cuori, a chi ha il coraggio di innovare e fare impresa, a chi vuole unire per crescere un Paese in cui regna la divisione. E anche un territorio che sia dieci volte più ospitale, pulito, curato e soprattutto rispettato. “È un sogno, ma anche molto concreto”, sottolineano i fondatori. “Ci proponiamo di realizzarlo con una squadra di persone indipendenti, che hanno già dimostrato capacità ed esperienza: imprenditori, manager, professionisti e ricercatori, concreti e sognatori. Attivi nella società e nel sociale, hanno alle spalle storie diverse, di successo, e il desiderio di costruire un futuro in cui innovazione non sia più solo una bella parola”. Uomini e donne, giovani e senior, provenienti da tutta Italia, guardano alla politica come a un servizio, per un periodo limitato e senza interessi economici o personali.

“La scelta di fare qualcosa e agire in prima persona è molto impegnativa per tutti noi – dicono – ma è necessaria per provare a migliorare il futuro nostro e dei nostri figli. Che Paese lasceremo loro? Cosa racconteremo quando ci chiederanno perché non abbiamo fatto nulla per cambiarlo? Abbiamo già raggiunto obiettivi importanti, abbiamo passione e amore per l’Italia. Uniti possiamo trovare il coraggio e la forza di cambiare il nostro Paese: non dal basso né dall’alto, ma ovunque.