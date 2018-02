Elezioni. Presentazione della lista "per una Sinistra Rivoluzionaria"

"Per una Sinistra Rivoluzionaria" si presenterà ai cittadini modenesi mercoledì 21 febbraio alle ore 20,45 presso la sala "Ulivi" di via Ciro Menotti. Sarà presente Claudio Bellotti, scelto come "capo della forza politica" (secondo la formulazione della legge elettorale) a livello nazionale. Interverranno i lavoratori ed i giovani candidati di "per una Sinistra Rivoluzionaria" sul territorio modenese. Modererà il dibattito Francesco Giliani, candidato all'uninominale della Camera nel collegio n.9 comprendente Modena città, Carpi e Soliera.