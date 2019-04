Arriva Salvini in centro, gli anarchici organizzano un presidio di protesta

Il centro storico di Modena si prepara ad una nuova giornata di tensione, dopo il pomeriggio disastroso del 25 Aprile. I gruppi anarchici che fanno riferimento al circolo Ligéra di piazza Pomposa, infatti, hanno indetto una manifestazione per contestare l'arrivo di Matteo Salvini in città. Il leade della Lega - impegnato incessantemente nel tour elettorale - sarà infatti in Emilia venerdì 3 aprile e farà tappa a Modena per un comizio fissato per le ore 14.30 in piazza Matteotti.

Gli anarchici scrivono sui loro canali social: "Salvini vorrebbe venire a fare un comizio in piazza Pomposa, lo stesso luogo in cui si trova il laboratorio anarchico Ligéra e da cui è partito il corteo del 25 aprile. Non a caso sempre il 25 aprile Salvini ha promesso la riapertura dei lager di Modena, Milano, Gradisca e Macomer entro ottobre. A fronte di questa provocazione saremo presenti in strada di fronte al Ligéra per 24 ore, dalla sera di giovedì 2 maggio alle 18:30 alla sera di venerdì 3 maggio con interventi, cibo, musica e proiezioni. Rancore e paura non passeranno. Salvini in Pomposa non sei il benvenuto".

Massima allerta dunque per le forze dell'ordine, che venerdì saranno impegnate su due fronti - per altro distanti appena 200 metri - per garantire la sicurezza. Non è previsto un corteo come quello di cinque giorni fa, bensì un presidio fisso, al quale non è ancora dato sapere quante persone prenderanno parte e , soprattutto, se sarà organizzata la presenza di soggetti violenti come quelli protagonisti dei vandalismi del 25 aprile, per altro provenienti da fuori Modena.