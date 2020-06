Manifestazioni, Fridays for Future Carpi rilancia lo sciopero per il clima

Il coordinamento di Fridays for Future Carpi invita tutti gli abitanti di Carpi e dell’Unione Terre d’Argine a partecipare al primo Presidio per il Clima organizzato in città dopo l’inizio della pandemia di Covid-19, il giorno 5 giugno alle ore 18:00 di fronte al Municipio di corso Alberto Pio.

"Attualmente, l’emergenza climatica non è più una priorità poiché la pandemia ha preso il sopravvento nelle menti e nei discorsi di tutti - spiegano gli organizzatori - Vogliamo scendere in piazza, ma vogliamo farlo in sicurezza: rispetteremo e faremo rispettare anche a tutti quelli che si uniranno a noi le distanze di sicurezza, sarà obbligatorio l’utilizzo delle mascherine. Vogliamo ribadire che l’emergenza climatica e l’emergenza sanitaria che ci troviamo a dover affrontare, non sono in antitesi e devono essere affrontate congiuntamente. Parleremo del Decreto rilancio, di sostenibilità locale e di come non possa essere oltre rimandata la lotta alla crisi climatica. Infine consegneremo la lettera “Ritorno al futuro”, scritta dal coordinamento nazionale FFF, al nostro sindaco".

La manifestazione terminerà indicativamente verso le 19:30. Sono benvenuti striscioni, cartelloni e interventi.

"Chiediamo a chi è impegnato in politica di partecipare per dare un chiaro segno di vicinanza delle istituzioni a studenti e non che manifestano per il proprio diritto al futuro - chiosano gli organizzatori - A ciascuno chiediamo infine di guardare e ascoltare per portare poi le riflessioni raccolte nel proprio ambito di impegno e lavoro.