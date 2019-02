Primarie Pd, domenica 3 marzo nel modenese si vota in 95 seggi

Ultimi giorni di campagna congressuale e poi, domenica 3 marzo, si terranno le Primarie del Partito democratico per l'elezione del futuro segretario nazionale e dei componenti dell'Assemblea nazionale del partito. In provincia di Modena sono stati allestiti 95 seggi: l’elenco completo è consultabile sul sito www.pdmodena.it. Si vota dalle ore 8.00 del mattino alle ore 20.00 della sera. Possono votare gli iscritti, gli elettori e i simpatizzanti del Partito democratico.

Per potere partecipare al voto occorre portare con sé carta d’identità e tessera elettorale e pagare due euro per il sostegno alle spese organizzative (gli iscritti non pagano il contributo). I lavoratori e gli studenti fuori sede, i sedicenni e gli immigrati in possesso di regolare permesso di soggiorno potranno votare se si sono iscritti online entro il 25 febbraio. L’elettore esprime il suo voto tracciando un unico segno sul nominativo o la lista di uno dei candidati a segretario nazionale: nell’ordine sulla lista Maurizio Martina, Nicola Zingaretti e Roberto Giachetti.

“Ancora una volta – spiega il segretario provinciale del Pd modenese Davide Fava - il Partito democratico mette in campo una vera occasione di partecipazione democratica alla vita del partito e alla scelta del suo gruppo dirigente. Ringrazio i tanti volontari che hanno consentito di allestire ben 95 seggi in tutta la provincia”.

“Ci siamo organizzati – spiega il presidente della Commissione provinciale del congresso Gianluca Fanti – per rilevare l’affluenza ai seggi alle ore 12.00 e alle ore 17.00 in modo da tenere costantemente informati la nostra comunità e i media dell’andamento del voto. Lo spoglio delle schede avverrà immediatamente alla chiusura del seggio. I dati rilevati saranno registrati in un verbale che verrà inviato alla Commissione provinciale del congresso che, dopo averli verificati, renderà noti i risultati del voto nella provincia di Modena”.

“Facciamo appello – conclude Davide Fava – a tutti coloro che si riconoscono nei valori espressi dal Partito democratico a partecipare alle primarie del 3 marzo: tutti insieme possiamo contribuire alla scelta della futura azione del nostro partito”.