Autodromo di Modena pronto a "raddoppiare". Sogno o incubo?

All'orizzonte del vorticoso dibattito sull'urbanistica modenese si affaccia un altro tema potenzialmente di grande portata. Parliamo dell'ampliamento dell'Autodromo di Modena, o per meglio dire della pista prove e Centro di guida sicura situato a Marzaglia, la cui realizzazione stessa è stata travagliata e avversata da più parti fin dalla sua ideazione. La pista modenese, inaugurata nel 2011, è infatti stata sempre criticata da diversi gruppi ambientalisti per il suo impatto e questo ha portato ad una revisione al ribasso del progetto, finendo per consegnare al territorio una struttura rimaneggiata e poco incisiva anche dal punto di vista degli addetti ai lavori del settore motorsport.

Pur lavorando a pieno ritmo e ospitando man mano sempre più eventi sportivi o provati, la pista di strada Pomposiana ha sempre presentato dei limiti evidenti, derivati soprattutto dalla lunghezza e dalla conformazione del tracciato. Ecco dunque che non stupisce il nuovo disegno apparso in rete con la previsione di un considerevole allungamento della striscia d'asfalto: è stato Angelo Borghi, amministratore delegato di Vintage Spa che gestisce l'Autodromo, a pubblicare sul proprio profilo l'immagine.

Il progetto prevederebbe dunque la creazione di due nuovi rettilinei, paralleli fra loro e paralleli anche alla pista dell'aeroporto di Marzaglia: un'aggiunta che permetterebbe di sfruttare l'Autodromo anche per auto (o altri mezzi) di categoria ben superiore a quelle che girano oggi sulla pista, aprendo le porte a competizioni di alto livello. La lunghezza odierna di 2.007 metri verrebbe così a raddoppiare. Un vero e proprio salto di qualità, con tutto ciò che ne comporta

Nè l'amministrazione dell'impianto, nè quella Comunale, hanno per ora reso noto se, quando e come si intenderà rendere operativa quella che per ora rimane solo una proposta non ancora ben definita. Investire sull'automotive e sulla possibilità di fare di Modena un centro di riferimento motoristico sempre più "d'eccellenza" è un chiaro obbiettivo di questa Amministrazione, ma da qui a concedere un ampliamento della pista di strada Pomposiana il passo è tutt'altro che breve.

Oltre a ragioni di carattere tecnico e urbanistico, infatti, vi sono ben più pressanti ragioni di carattere politico. Il fronte ambientalista con il quale l'attuale maggioranza di centrosinistra deve confrontarsi è abbastanza ampio da costituire un serio problema in vista delle elezioni amministrative del 2019 e aprire un'altra querelle sull'espansione urbanistica e sulla "cementificazione" è forse l'ultima cosa che l'attuale Amministrazione desidera. Ecco perchè ogni discorso inerente i lavori all'autodromo potrebbe slittare di parecchi mesi.

Se e quando il dibattito verrà riproposto, sarà inevitabile uno scontro fra parti ideologicamente inconciliabili, come avvenuto già dieci anni fa. Da un lato che è contrario all'esistenza stessa dell'impianto per motivi di impatto ambientale - sia sul suolo, cia sull'inquinamento creato dalle corse - dall'altro lato gli addetti ai lavori del settore motoristico e del motorsport, tra i quali risulta forse quasi inconcepibile che Modena non abbia una pista all'altezza della fama automobilistica che la rende celebre in tutto il mondo.