Elezioni provinciali, la lista della sinistra: "Partecipiamo per restituire democrazia"

"Le elezioni per il rinnovo del Presidente e del Consiglio provinciale avvengono in un contesto di grave privazione del diritto dei cittadini ad esprimere i propri rappresentanti e ad esercitare il controllo democratico sulle decisioni che le Province assumono". Lo sottolinea la lista Progressisti e civici per Modena, che candida una rappresentanza di consiglieri comunali afferenti alla sinistra politica e civica modenese per "esercitare il diritto democratico di controllare dai banchi dell’opposizione le decisioni che la Provincia assume e che già prima del voto sappiamo che avrà una maggioranza guidata dal Partito Democratico e in Giandomenico Tomei il nuovo Presidente".

La partecipazione di una lista unitaria della sinistra a queste elezioni si prefigge quindi anche l’obiettivo di togliere almeno un consigliere alle liste di centrodestra guidate dal candidato Presidente Sandro Palazzi, nonché sindaco leghista di Finale Emilia. "Obiettivo che tutti i progressisti dovrebbero condividere in un clima generale di grande avanzata di una destra populista con tratti pericolosamente antidemocratici".

Paolo Trande, Art UNO Mdp, e Stefano Lugli, Rifondazione Comunista Federazione di Modena, spiegano: "Ringraziamo tutti i consiglieri comunali che hanno sottoscritto la lista Progressisti e civici per Modena, e in particolare ringraziamo coloro - fra cui anche alcuni consiglieri del Pd - che pur non condividendo la proposta politica che vogliamo rappresentare in Consiglio provinciale hanno condiviso lo spirito della nostra iniziativa e sostenuto la raccolta delle firme necessarie alla partecipazione alle elezioni. Anche nella raccolta firme si nota il pasticcio della riforma renziana, che assegna un “peso” differente al voto dei consiglieri in base al Comune in cui esercitano il mandato ma considera uguali tutte le firme necessarie per partecipare alle elezioni rendendo molto difficile la partecipazione alla tornata elettorale alle liste non afferenti ai partiti più grandi".

I candidati della lista Progressisti e civici per Modena sono i consiglieri comunali Rita Bellei (Modena), Claudia Bellucci (Castelnuovo Rangone), Marco Cugusi (Modena), Marco Giovanelli (Maranello), Stefano Lugli (Finale Emilia) e Morena Minelli (Pavullo nel Frignano).