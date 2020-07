Sit-in della Lega a Modena contro l'aumento delle tasse comunali

Alle ore 10,00 di questa mattina alcuni attivisti e consiglieri della Lega si ritroveranno davanti all'Ufficio Tributi del Comune di Modena, in via Santi 40, per una protesta contro l'aumento delle tasse comunali.

“Invece di sostenere il lavoro e l’impresa, la Giunta Pd di Modena confeziona la mazzata finale per i contribuenti: aumento dell’addizionale IRPEF, con un carico medio a famiglia che passa da 35 a 80 euro. Nessuno stop alla tassa di occupazione del suolo pubblico, come succede in tanti comuni italiani, anche a guida Pd. Nessun taglio della Tari, che le aziende dovranno versare anche se hanno prodotto zero rifiuti, a causa del lockdown - dichiara Davide Romani, referente provinciale della Lega di Modena.

"Mentre il governo Conte proroga l’emergenza sanitaria, il Pd modenese abolisce quella economica e sociale, tartassando le fasce produttive della nostra Comunità. Il sit-in di oggi è la prima di una serie di iniziative che organizzeremo per far cambiare idea al sindaco: per ripartire Modena ha bisogno di lavoro e sicurezza, non di nuove tasse. Ringrazio il Capogruppo Bosi e i consiglieri della Lega che, con il loro impegno, dimostrano di essere sempre dalla parte giusta. Noi non facciamo passi indietro", chiosa il responsabile del Carroccio.