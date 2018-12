Pensioni, i sindacati protestano davanti alla sede della Prefettura

I pensionati SPI CGIL, FNP CISL E UIL PENSIONATI di Modena si sono mobilitati contro i provvedimenti contenuti nella Legge di Bilancio 2019 che sta vedendo il rush finale alla Camera del Deputati. I rappresentanti sindacali e alcuni aderenti si sono dati appuntamento stamattina davanti alla sede della Prefettura per manifestare il loro dissenso e hanno incontrato il viceprefetto che ha ascoltato le loro tesi e i loro timori.

"Continua la vessazione dei pensionati - spiegano i rappresentanti sindacali - In tre anni la manovra sottrae 2,5 miliardi di euro dalle tasche dei pensionati intervenendo nuovamente sull’adeguamento delle pensioni all’inflazione. Ora diciamo basta. Nella legge di Bilancio non solo non si tiene conto dell’impegno preso dal Presidente Conte durante l’incontro del 10 Dicembre scorso, ma nel caso del sistema di rivalutazione delle pensioni previsto dal primo gennaio prossimo, non si dà attuazione alle intese sottoscritte nel 2016 e nel 2017 per il ripristino del sistema di rivalutazione delle pensioni sulla base della Legge 388 del 2000".