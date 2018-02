Dalla Provincia i fondi per il trasporto scolastico per 7 mila studenti

I contributi a sostegno del servizio di trasporto scolastico, gestito da Comuni e Unioni di Comuni, ammontano per questo anno scolastico a oltre 350 mila euro, di cui oltre 140 mila euro destinati al trasporto delle persone disabili. La Provincia ha ripartito e liquidato agli enti interessati le risorse messe a disposizione dalla Regione, a parziale copertura dei costi per il trasporto degli alunni delle scuole, dall'infanzia alle secondarie di primo grado, per questo anno scolastico, mentre per le scuole superiori sono in attive agevolazioni sulla base di una convenzione tra Provincia e Seta.

La suddivisione delle risorse tra i Comuni avviene sulla base delle esigenze del territorio a seguito di una specifica ricognizione. Le risorse fanno parte dei finanziamenti regionali per il diritto allo studio, gestiti dalla Provincia, che prevedono interventi anche per le borse di studio agli studenti e a sostegno degli alunni disabili.

Complessivamente nell'anno scolastico 2017-2018 sono oltre sette mila gli studenti che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico, per un costo complessivo a carico degli enti locali di oltre nove milioni di euro; gli studenti disabili, che in gran parte utilizzano appositi mezzi attrezzati, anche con assistenza sul mezzo stesso, sono 155 per una spesa di oltre 600 mila euro.