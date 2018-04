Provincia stanza 100 mila euro per la manutenzione dei Percorsi natura

Oltre 100 mila euro sono messi a disposizione da Provincia e Comuni per le manutenzioni annuali dei Percorsi Natura del Secchia, del Panaro e del Tiepido. I percorsi, molto frequentati, soprattutto nei fine settimana, da ciclisti e podisti, si snodano lungo gli argini dei tre corsi d'acqua principali del territorio modenese. I lavori partiranno nei prossimi giorni e riguarderanno lo sfalcio della vegetazione sull'argine e le potature, per evitare situazioni di rischio per gli utenti, oltre alla manutenzione del fondo in diversi tratti.

Il progetto provinciale

I lavori sul Panaro e sul Tiepido saranno eseguiti dalla Provincia sulla base di un accordo triennale con i Comuni, mentre quelli sul Secchia saranno assicurati dall'Ente Parchi Emilia centrale, sempre in accordo e con risorse della Provincia che ha realizzato negli anni scorsi i percorsi; complessivamente per i tre percorsi la Provincia mette a disposizione 28 mila euro. Gli accordi tra enti sono stati approvati all'unanimità dal Consiglio provinciale venerdì 6 aprile.

Per gli interventi lungo il Percorso del Panaro sono disponibili oltre 34 mila euro, con il contributo dei Comuni di Modena, Castelfranco Emilia, Spilamberto, Vignola, Marano sul Panaro e San Cesario sul Panaro; per il Percorso del Tiepido le risorse ammontano 26 mila euro con risorse dei Comuni di Modena, Castelnuovo Rangone, Formigine e Maranello; per il Percorso del Secchia le risorse arrivano a 41.600 euro con il contributo dei Comuni attraversati: Modena, Soliera, Carpi, Novi, Sassuolo, Formigine e Prignano.

La manutenzione straordinaria resta a carico della Provincia; gli accordi stabiliscono anche che per la vigilanza saranno coinvolte le Guardie ecologiche volontarie. Il Percorso del Secchia si snoda per 70 chilometri da Modena al confine mantovano e da Modena a Prignano; quello del Panaro è lungo 35 chilometri da Modena a Casona di Marano mentre quello del Tiepido parte da S.Damaso di Modena per arrivare dopo oltre 15 chilometri a Torre Maina di Maranello. Per scoprire le caratteristiche naturali e tecniche di questi percorsi è disponibile on line gratuitamente, nel sito della Provincia, la guida "Pedalate amiche".

La Guida Online

I Percorsi natura del Secchia, Panaro e tiepido fanno parte di una rete di itinerari ciclabili che attraversa il territori modenese. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito della Provincia di Modena (www.provincia.modena.it) dove è possibile consultare e scaricare gratuitamente la guida "Pedalate amiche".

E' disponibile anche una versione cartacea che può essere richiesta gratuitamente all'Urp della Provincia in viale Martiri della Libertà 34 a Modena.

Il progetto è stato realizzato dalla Provincia con il sostegno della Fondazione Cassa di risparmio di Modena.

Oltre ai Percorsi natura, nella guida sono descritte le caratteristiche della pista ciclabile Modena-Vignola e di diversi itinerari come quello sul Romanico da Modena a Nonatola, da Modena a Castelnuovo Rangone alla scoperta delle colline modenesi, nelle Valli mirandolesi, fino alle ciclovie del Parco dei Sassi di Roccamalatina e da Modena a Mantova, tra castelli, parchi e natura anche lungo strade secondarie e sentieri ciclabili da percorrere in tutta tranquillità.

Per ogni itinerario, 15 in tutto, sono indicati le caratteristiche principali con la cartografia, i tempi di percorrenza, livello di difficoltà, luoghi di maggiore interesse, oltre alla scheda di viaggio con la traccia gps scaricabile per smartphone.