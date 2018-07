Ipermercato e area commerciale all'ex Cisa Cerdisa, pubblicata la Variante

Nei giorni scorsi è stata autorizzata la pubblicazione della Variante al Piano Urbanistico Attuativo denominato “AR (S-F) Ex Cisa Cerdisa Sub Ambito C”, ovvero la riqualificazione dell'area industriale in disuso compresa tra via San Francesco, via Statale Ovest e via Lamarmora, che rappresenta senza dubbio l'intervento più importante dal punto di vista della rigenerazione urbana che il Distretto ceramico vedrà nell'immediato futuro.

Gli atti e gli elaborati costituenti la Variante di Piano sono depositati per 60 giorni consecutivi, presso il servizio U.E.A. del Comune di Fiorano Modenese in via Vittorio Veneto n. 27/A e possono essere visionati liberamente nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30. La documentazione è altresì disponibile sul sito istituzionale del Comune di Fiorano Modenese alla sezione “Amministrazione Trasparente-Pianificazione e Governo del Territorio”.

Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso chiunque può presentare osservazioni sui contenuti del Piano pubblicato, che saranno valutate prima dell’approvazione definitiva. Leosservazioni, dovranno essere presentate al Protocollo Generale del Comune di Fiorano Modenese oppure inviate a comunefiorano@cert.fiorano.it.

Una volta approvata la variante al progetto, verrà firmata la convenzione tra i Comuni e il privato e da lì scatteranno i tempi per le scadenze fissate dalla stessa convenzione in merito all’abbattimento dei capannoni di Sassuolo (quelli di Fiorano sono già tutti stati rasi al suolo), alla bonifica dell’amianto e alla bonifica del sottosuolo.

Come noto, la variante porterà a realizzare nel primo stralcio un’area commerciale di 14.433 mq, ospitando l’ipermercato Coop, due medie strutture di vendita non alimentari, un parcheggio a raso, il distributore di carburanti e a realizzare la viabilità di piano, compresa la rotatoria fra la circondariale S. Francesco, Via Lamarmora e la nuova viabilità.

Nel secondo stralcio è prevista l’attuazione del lotto 2, destinato alla costruzione di un bar-ristorante per una capacità edificatoria di

mq. 1.000. Il terzo stralcio, infine, consentirà la realizzazione della superficie commerciale massima consentita, fino a 21.000 mq: per il completamento di questo stralcio è prevista la costruzione dei parcheggi pubblici al piano interrato per una superficie, pari a 2.227 mq. Questi

parcheggi sono previsti in interrato e sotto a quelli in superficie che saranno costruiti nel I stralcio.