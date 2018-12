Animazione in città, pubblicato il bando cultura per l'estate 2019

È online, dopo quello per le attività annuali, anche il bando dell’assessorato alla Cultura del Comune di Modena con cui l’Amministrazione all'insegna della trasparenza darà contributi a proposte e progetti di associazioni culturali e altri soggetti per animare l’Estate Modenese 2019. È esclusa la programmazione estiva dei Giardini Ducali, per la quale si farà un successivo avviso pubblico specifico. Anche in questo caso, come per la programmazione annuale, il bando (a www.comune.modena.it/cultura con la modulistica) esce in anticipo rispetto all’anno scorso per incontrare le esigenze delle associazioni interessate.

Con il bando pubblico “per la raccolta di progetti e iniziative culturali promossi da associazioni culturali per l'estate modenese 2019”, domande entro giovedì 14 febbraio 2019 alle 13, si raccolgono proposte e progetti per l’animazione di luoghi all’aperto del territorio comunale (tranne i Giardini Ducali), nel periodo giugno-agosto 2019. Accanto alle proposte articolate e previste in un arco temporale esteso, saranno raccolte anche le proposte di singoli eventi che potranno essere inserite nelle programmazioni di lungo periodo, integrandole.

Sei i criteri di attribuzione dei punteggi: valenza sociale del progetto; protagonismo dei giovani; rete dei soggetti promotori del progetto; livello qualitativo dei contenuti artistici e culturali; sostenibilità economica; organizzazione. Nella valenza sociale sarà elemento di valutazione anche l’organizzazione di attività culturali nei luoghi “periferici”, non solo in termini geografici, del tessuto urbano.

Il sistema di valutazione, utilizzando una griglia di punteggi definiti, avverrà da parte di commissioni. Il massimo del punteggio ottenibile, sommando i punteggi relativi, è 100 punti. Per l'ammissione a eventuali contributi, la soglia minima è 65. Il bando sarà finanziato, nei limiti in cui il bilancio comunale lo consentirà, dopo l’approvazione del bilancio di previsione 2019.

Oltre al contributo economico, il Comune provvede a esenzione Tosap per l'area di svolgimento attività, pagamento Siae con procedure a carico degli organizzatori, e promozione delle iniziative attraverso un programma unico. Per ogni progetto si può richiedere un contributo massimo di 20.000 euro a copertura di una percentuale massima del 65% del costo dell'iniziativa, compatibile con ulteriori richieste di contributi pubblici. Eventuali altri contributi si calcolano in quota di co-finanziamento.

I bandi dell’assessorato alla Cultura con le informazioni e la modulistica relativa sono pubblicati sul sito (www.comune.modena.it/cultura).

Per informazioni: assessorato alla Cultura, tel. 059 2032913 o 059 2032495.