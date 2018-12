Fratelli d'Italia, Ferdinando Pulitanò è il nuovo coordinatore provinciale

Ferdinando Pulitanò, 31 anni, avvocato penalista, è il nuovo coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia Modena. La nomina è arrivata nei giorni scorsi da parte dell'On. Giorgia Meloni dopo che la carica modenese era stata lasciata scoperta dal nuovo incarico di Michele Barcaiuolo, nominato coordinatore regionale del partito. Pulitanò proviene da un lungo percorso nelle fila della destra giovanile modenese, da studente è stato Senatore Accademico all'università di Modena e Reggio Emilia, ed è stato successivamente il capogruppo di Fratelli d'Italia nella circoscrizione centro storico, ultimo ente governato dal centrodestra in città.

Contestualmente, Pulitanò ha nominato quattro vice-coordinatori provinciali: Gianlunca Vignocchi, capogruppo di maggioranza a Pavullo, per la zona montana, Guglielmo Sassi, già consigliere provinciale, per la zona ceramica e pedemontana, Antonio Russo, il più votato dell'interno centrodestra a Carpi alle ultime elezioni amministrative, per Carpi e le Terre d'Argine e Gianluca Borgatti, assessore alla cultura di Finale Emilia, per la zona della Bassa. Nominato inoltre, il neocoordinatore per la città di Modena, Corrado Caiti, volto nuovo di Fratelli d'Italia.

Si sottolinea inoltre che nell'ambito della riorganizzazione del partito voluto a livello emiliano - romagnolo,che, il coordinatore regionale Michele Barcaiuolo, ha nominato Serena Mangino neo dirigente regionale quale responsabile del dipartimento "Giustizia e rapporti con le Forze dell'Ordine".

Pulitanò, Vignocchi, Sassi, Russo, Borgatti, Mangino e Caiti diventano pertanto membri di diritto dell'esecutivo provinciale del partito insieme al coordinatore regionale e membro della direzione nazionale Michele Barcaiuolo e al vice-sindaco di Pavullo, Daniele Iseppi, membro dell'assemblea nazionale del partito.