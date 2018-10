Aperte domande per Reddito di inclusione. Oltre 1.500 le richieste ricevute

Dal 29 Ottobre che intendono richiedere Reddito di Inclusione (Rei) e Reddito di Solidarietà (Res) dovranno recarsi al Centro per le Famiglie e non più ai Poli sociali. Un ruolo importante quello del reddito di inclusione che dal 1 Gennaio 2018 ha fatto pervenire oltre 1.500 domande per ottenere il contributo nel solo Comune di Modena.

Come presentare la domanda

Per presentare la domanda occorre quindi prendere appuntamento telefonando o recandosi di persona allo Sportello Informafamiglie del Centro per le Famiglie di piazzale Redecocca 1 (lunedì e giovedì 8.30-13 e 14.30-18; tel. 059 2033614). Non è prevista una scadenza per la presentazione della domanda.

Come funziona l'erogazione

Il contributo economico viene erogato per 18 mesi e può essere rinnovato per ulteriori 12 solo dopo che siano trascorsi almeno sei mesi dalla cessazione del godimento della prestazione. Il beneficio connesso alla misura nazionale Rei e al Res, il sostegno regionale che integra il Rei, è caricato sulla “Carta Acquisti” che va ritirata presso un ufficio postale dopo aver ricevuto comunicazione dall’Inps.

1.500 domande dall'inizio dell'anno

Dall’1 gennaio 2018 ad oggi sono 1500 le domande al contributo presentate da residenti nel territorio del Comune di Modena. L'accoglimento o il diniego della domanda viene comunicato direttamente dall'Inps che eroga il beneficio economico ottenibile solo se il nucleo è in possesso dei requisiti di accesso e se condivide e sottoscrive un progetto personalizzato di inclusione sociale e lavorativa. Quindi, nel caso la domanda venga accolta, il nucleo viene contattato dal Polo sociale di residenza per i colloqui necessari al fine di concordare il progetto personalizzato di inclusione sociale, elemento essenziale per mantenere l'erogazione del beneficio.

Per ulteriori informazioni: https://www.comune.modena.it/welfare/notizie-welfare/domanda-res-rei-dal-29-ottobre-2018-le-domande-si-presentano-al-centro-per-le-famiglie-sportello-informafamiglie.